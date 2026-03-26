女優の木村文乃（38）が26日、自身のインスタグラムを更新。大好物について伝えた。今年1月に投稿したストーリーズで「今年もたくさん筍食べたい毎シーズンどれだけ食べても飽きない」と、タケノコが大好物であることを明かしていた木村。この日は「今期既に二度目の筍」と書き出し、「まだまだ小さいからあっという間になくなっちゃうので次から次からアク抜きしてます」と告白。2歳になる我が子にも出す予定であること