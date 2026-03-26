アメリカのトランプ大統領は25日、「イランは合意を望んでいるが、殺害を恐れて言えないでいる」と主張しました。イラン国営メディアは25日、イラン高官の話として、戦闘終結の条件として攻撃や暗殺の完全停止、賠償金の支払いなど、5つの条件を提示したと報じました。また、イランのアラグチ外相は25日、アメリカ側の15項目の停戦案について仲介国を通じて受け取り検討しているとする一方、「交渉は行っていない」と強調しました