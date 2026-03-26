再整備を進めていた広島競輪場の場内東エリアにＢＭＸフラットランドやスケートボード、キックバイクなどが楽しめる新施設「アーバンサイクルスポーツパーク」が完成。２６日に内覧会が行われた。同競輪場は競輪とアーバンサイクルスポーツが融合する複合施設「アーバンサイクルパークス広島」（愛称アバサ）として４月１８日にグランドオープンする。パーク内にはＢＭＸ、スケートボード、キックバイクの専用ゾーンに加え、