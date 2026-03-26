オリックス・岸田護監督がシーズン開幕前日の２６日、下馬評を意に介さない様子を見せた。ネットニュースでは３位予想の声が多いことを報道陣に振られると、思わず苦笑い。「まあ、どういう…とかは思わないですけどね（笑）。実際に僕も分かりませんし。始まってみないと、勝負事は分からないです」と強調した。続けて「僕はあまりニュースとかを見ないので、あれですけど。（３位予想くらいがちょうどいい？）そういう考え方