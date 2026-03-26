◆センバツ第８日▽２回戦大阪桐蔭６―５三重＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・甲子園）大阪桐蔭で、西武・中村剛也内野手（４２）の長男・中村勇斗（２年）が１点リードの７回の守備から一塁に入り、甲子園初出場を果たした。いきなり一、二塁間のゴロを処理し、直後の打球も一ゴロ。軽快な動きをみせた。「自分のところに飛んでこいというマインドを作って入ったので、そこの場面で（打球を）取り切れたので良かった