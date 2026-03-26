◆センバツ第８日▽２回戦専大松戸―九州国際大付（２６日・甲子園）勝てば３年ぶり２度目のベスト８となる専大松戸（千葉）が１点ビハインドの３回、逆転に成功した。１死から２四球と安打で満塁のチャンスを演出すると、プロ注目の４番・吉岡伸太朗捕手（３年）が遊撃への内野安打を放ち、同点に追いついた。なおも２死一、三塁、５番の瀬谷鷹我外野手（３年）が左前適時打を放ち、勝ち越した。この逆転劇を支えたの