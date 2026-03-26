横浜ＦＣは２６日、２１〜２５年シーズンまで在籍していたＦＷ伊藤翔（３７）が、現役を引退することになったことを発表した。「和製アンリ」として注目され、中京大中京高から２００７年に当時フランス２部のグルノーブルに入団。１０年から清水でプレーし、横浜ＦＭ、鹿島、横浜ＦＣ、松本と渡り歩き、昨季は横浜ＦＣで１６試合に出場して１得点。昨季限りで契約満了となり、横浜ＦＣを退団していた。Ｊ１通算２８０試合４