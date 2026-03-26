【モデルプレス＝2026/03/26】女優の長濱ねるが3月26日に、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】27歳元坂道「小顔が際立つ」雰囲気一変のばっさりショートヘア姿◆長濱ねる、ばっさりショートにイメチェン長濱はハサミの絵文字とヘアスタイリストのアカウントを添え、写真を投稿。ボブヘアやミディアムヘアが定着していた長濱だが、ばっさりとカットしたショートヘアにイメージ