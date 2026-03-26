歌手の浜崎あゆみさん（47）が、2026年3月25日にインスタグラムのストーリーズを更新。久々にコンビニエンスストアを訪れたことを報告した。「誰か助けて下さい私を追い越して下さい」浜崎さんはストーリーズで、コンビニの店内の棚の前で立つ自身の後ろ姿の写真を公開。「近くのコンビニへ意気揚々と入ったものの、勝手が分からず立ち尽くしています」とのテロップを添えた。続けて、文章だけの投稿で、コンビニは「何年か前に（