11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。 3月18日（水）の放送では、オールイタリアロケで撮影されたINI 2nd写真集『Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）』について、リスナーから届いた感想をきっかけに撮影裏話を語りました。INI 郄塚大夢――『Viva la