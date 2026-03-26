ドル買い優勢、原油先物が上昇＝ロンドン為替 ロンドン市場は、ドル買い優勢で始まっている。ドル円は159.54レベルの高値水準に再び顔合わせ。ユーロドルは1.1548レベル、ポンドドルは1.3338レベルなどにそれぞれ本日の安値を広げている。中東有事状況のバロメーターになっている原油が上昇していることに反応。NY原油先物は一時93ドル台に乗せる場面があった。 USD/JPY159.52EUR/USD1.1550GBP/