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欧州株軟調に始まる、原油高を警戒 東京時間17:22現在 英ＦＴＳＥ100 10047.70（-59.14-0.59%） 独ＤＡＸ22696.92（-260.16-1.15%） 仏ＣＡＣ40 7815.53（-31.02-0.40%） スイスＳＭＩ 12674.67（-43.69-0.35%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:22現在 ダウ平均先物JUN 26月限46548.00（-163.00-0.35%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6614.75（-26.00