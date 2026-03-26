サンワサプライは、テレビ裏のVESA穴を活用して設置できるケーブルボックス「200-CB101BK」を発売した。直販価格は2,680円。 テレビ裏のデッドスペースを収納として活用できる製品。付属ボルトでVESA穴に取り付ける構造で、床や棚の上を占有せず、電源まわりをすっきり整理できる点が特徴。対応VESAは100/200/300。 前面 Nintendo SwitchやSwitch 2本体のほか、電源タップもまとめて収納可能。ゲーム