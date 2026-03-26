政府が策定するクマ被害対策のロードマップに、地域ごとの2030年度までのクマ捕獲目標数を盛り込むことが26日、関係者への取材で分かった。深刻化する被害の防止に向けて個体数管理を強化する考えで、自治体の体制整備に必要な人員数も示す。昨年11月にまとめた「クマ被害対策パッケージ」に基づくもので、近く公表する。関係者によると、自治体が実施してきた個体数推計などを基に、北海道や東北など各地域の捕獲目標数を国が
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