第92回自民党大会であいさつする連合の芳野友子会長＝2025年3月、東京都内自民党が4月12日に東京都内で開催する党大会に、連合の芳野友子会長を招待していないことが分かった。自民関係者が26日、明らかにした。芳野氏は石破政権下の昨年3月の党大会には、連合会長として2005年以来20年ぶりに招かれ出席したが、最近は選択的夫婦別姓の考え方を巡って高市政権と隔たりが目立っていた。自民は26日、党大会運営委員会を党本部で