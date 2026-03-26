第二次世界大戦末期、児童800人を乗せて撃沈された疎開船「対馬丸」。子供たちを乗せたまま、なぜわずか10分で沈没に至ったのか。FNNは、イギリスの造船業者が設計した対馬丸の図面を独自に入手。長年の遺族らの希望を受け、およそ30年ぶりに行われた水中調査のオペレーションを取材し、戦後ひた隠しにされてきた悲劇の真相に迫った。海に沈んだ「対馬丸」2025年11月、鹿児島県トカラ列島の沖で、内閣府による、ある水中調査が行わ