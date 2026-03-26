櫻坂46が、4月8日発売の『anan』2491号（マガジンハウス）で表紙＆センターグラビアを飾る。【写真】ピンクのリンクコーデ！普段とまったく違う雰囲気の”てんかりん”昨年、櫻坂46として活動5周年を迎え、4月11日・12日にはグループとしては初の舞台であるMUFGスタジアム（国立競技場）で、「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催する櫻坂46。表紙を飾るのは、14thシングル「The growing up train」の表題曲歌唱メンバーであ