宮内庁の黒田武一郎長官は２６日の定例記者会見で、岩手、宮城両県の訪問を延期された天皇、皇后両陛下が「風邪症状から回復傾向にある」と説明した。側近によると、陛下のせきの症状は軽快し、皇后さまは熱が３６度台まで下がってせき症状が改善された。黒田長官は、福島県訪問（４月６〜７日）は予定通り行われるとする一方、岩手、宮城両県への年内訪問の可能性については、「今の段階で申し上げられない」と述べるにとどめ