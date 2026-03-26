米軍は26日、神奈川県の厚木基地で4月18日に予定していた恒例行事「日米親善春祭り」の中止を発表した。横須賀基地（同県）の一般開放も「国際情勢を踏まえ、困難」として中止された。キャンプ座間（同県）は今月28日の「桜祭り」を縮小し、関係者のみを対象とする。イラン情勢を考慮したとみられる。厚木基地のイベントは海上自衛隊と共催。航空機の地上展示や飲食ブースの出店、ステージイベントがあり、昨年は約6万2千人が