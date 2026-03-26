お笑いコンビ「ハリセンボン」の箕輪はるか（46）が26日、ニッポン放送「バカリズムザ・ラジオショー」（後1・00）に出演。新たな事務所内の“序列”について語った。この日は「ナイツザ・ラジオショー」のパーソナリティー・ナイツが春休みを取っているため代役パーソナリティーとしてバカリズムが出演。23年末に吉本興業から「GATE」に移籍したハリセンボンについてバカリズムは「今の事務所、新しい事務所の方は序列は