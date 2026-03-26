26日、愛媛・今治市の施設で全国に先駆けて石油備蓄の放出が始まりました。全国に11ある備蓄基地から放出されるのは、約1カ月分に当たる850万キロリットルほどの石油。民間企業が保有する民間備蓄に続く放出で、安定供給を目指します。中東情勢の影響を受け続けている石油製品。不安なものの1つが医療品の欠品です。福岡市内にある内科クリニックの担当者は経営への影響を懸念します。井上さとし内科・井上聡院長：注射器もプラス