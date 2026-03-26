同性婚を認めない法律の規定が憲法に違反するかどうか、最高裁が大法廷での審理を決めたことを受け、原告らは26日、「公正な判断を求めたい」と訴えました。この裁判は、全国の同性カップルらが同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして国に損害賠償を求めているものです。高裁ではこれまで「違憲」が5件、「合憲」が1件と判断が分かれていて、最高裁は25日、これらの裁判について15人の裁判官全員で構成される大法廷