令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。3月25日（水）の放送では、森が苦手な仕事を発表するなかで「いまだにギクシャクしている」という芸能人を明かす場面があった。【映像】森香澄、「ちょっと気まずい」芸能人を実名告白今回は、ゲストに福田麻貴（3時のヒロイン）、新山（さや香）、ニシダ（ラランド）を招いて「苦手仕事克服会」を開催。自分のトリセツを業界人