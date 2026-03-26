今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米国とイランの停戦協議に進展があるかどうかを見極めることになりそうで、情報に一喜一憂する相場展開が続くだろう。予想レンジは１ドル＝１５９円００銭～１６０円１０銭。 米国とイランの停戦協議に関して情報が錯綜しており、米国がイランとの戦争終結に向けた１５項目の計画を策定したことが伝えられている一方、イラン国営放送は２５日に「米国の要求は過剰