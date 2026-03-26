きょう（２６日）の東京株式市場は日経平均株価が前営業日比１４５円安の５万３６０３円と３日ぶり反落。つかみどころのない相場というよりない。氷上をドリフトするように無機質に株価が振れまくっており、ちょっと手を出しにくいというのが個人投資家に共通する意見ではないかと思われる。強弱観が対立するなか、全体相場がギシギシと音を立てて上下動を繰り返しているのであれば、まだそれは相場の活力が感じられ健全ともいえ