BTSが、本日3月26日から全国で放映されるNTTドコモの料金プラン『ドコモ MAX』の新CMに出演。また、メンバーがCM内で鑑賞している映像が、特別コンテンツとしてドコモが運営する映像配信サービス Lemino ®にて順次配信される。 （関連：【映像あり】BTS、フォーマルな姿と自然体の魅力を体感できる『ドコモ MAX』の新CM） 『ドコモ MAX』はBTSを起用し、『ドコモ MAX with BTS』プロジェクトを展開。