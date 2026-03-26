All Black 株式会社NINE COMPANYは、LIM'S Designの「Lims Canon EOS R6 Mark III用 イタリアンレザーケース」を3月27日（金）に発売する。価格は2万4,800円。カラーはAll Black、Black & Red Stitch、Brown。 キヤノンのミラーレスカメラ「EOS R6 Mark III」に対応するカメラケース。素材にはBADALASSI CARLO社のイタリアンレザーを採用。フルベジタブルタンニン鞣しで仕上げてお