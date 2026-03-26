オークランド観光開発は3月28日11時に、都市型リカバリースパ「サウナメッツァ大井町トラックス」を、大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」（東京都品川区）の4階にオープンする。営業時間は6〜翌2時（最終入館1時）で、不定休。●都市型リカバリースパが大井町に誕生「サウナメッツァ大井町トラックス」は、日本初となる「トラムサウナ」をはじめ、希少なケロやウェスタンレッドシダーといった天然木を贅沢に使用した、