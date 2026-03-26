【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師の世界観が、手のひらサイズになって登場する。バンダイより、ガシャポン(R)“米津玄師 ミニCDコレクション”と、食玩“米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース”が、8月より全国発売される。 ■“米津玄師 ミニCDコレクション”“米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース”は8月発売 ガシャポン(R)“米津玄師 ミニCDコレクション”は、あの