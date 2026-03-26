BTS¤¬7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¥¢¥á¥ê¥«¤òÊ¨¤«¤»¤¿BTS¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤äÈÖÁÈ¤ÎÍÍ»Ò①～⑥ ¢£BTS¤¬ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¥Èー¥¯¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡Ø¥¶¡¦¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥çー¡Ù½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È BTS¤ÏÈÖÁÈ¤Ë¤Æ¡¢·Ú²÷¤Ê¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÊ¨¤«¤»¡¢¥½¥í¥â¥ó¡¦R¡¦¥°¥Ã¥²¥ó¥Ï¥¤