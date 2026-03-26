卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は26日、東京都のJAPAN SPORT OLYMPIC SQUAREにてファイナルに向けた記者会見を行った。男子は木下マイスター東京の王凱監督代行、田添健汰、金沢ポートの西東輝監督、松平健太が出席。女子は日本生命レッドエルフの村上恭和総監督、赤江夏星、木下アビエル神奈川の王子嘉樹監督、平野美宇がそれぞれ出席した。 ■KM東京は2年ぶりのPOへ 8年目を迎えたTリ