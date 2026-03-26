卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は27日、東京都の代々木第二体育館にて男子のプレーオフファイナルが行われる。木下マイスター東京との戦いに挑むのが、Tリーグ参入3年目にして初めてプレーオフに進出した金沢ポートである。参入初年度から着実にチームとしての歩みを進めてきた金沢の現在地について、西東輝監督がセミファイナル後に語った。 ■松平をはじめ地元選