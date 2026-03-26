フィギュアスケートの世界選手権が25日、チェコのプラハで開幕。この日は女子ショートプログラム（SP）などが行われ、現役最終戦に臨んでいる坂本花織が登場。今シーズン世界最高得点となる79.31点をマークし、首位発進を決めた。ISU（国際スケート連盟）をはじめ、専門メディア『GOLDEN SKATE』などが伝えている。 ■「最後パーフェクトで終われるように」 坂本は冒頭の3回転ルッツを鮮や