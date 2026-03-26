日本郵便中国支社は26日、山口県山陽野田市の小野田郵便局で郵便物の不適正な取り扱いがあったと発表しました。日本郵便によりますと、去年7月31日からことし1月27日までの間、配達不能となった郵便物合計87通を差出人に戻さず、小野田郵便局内に保管し続けていたということです。1月26日、小野田郵便局の社員が、局長に対し「長期間保管している郵便物があり、 お客様が居住していないことを確認できたため、 保管していた郵便物
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