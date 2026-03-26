2025年に閉園した札幌市南区の動物園「ノースサファリサッポロ」を巡り、北海道警は無許可開発など6つの容疑で運営会社と前社長を書類送検しました。都市計画法違反などの疑いで書類送検されたのは、ノースサファリの運営会社「サクセス観光」と前社長の男です。土地の開発が制限される市街化調整区域に無許可で獣舎などを建て、20年間営業を続けていたほか、近隣の川の水を無断で使用したなど6つの容疑が持たれています。前社長は