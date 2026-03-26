消費者庁は２６日、全国でエステサロンを運営する「スリムビューティハウス」（東京）など３社に対し、景品表示法違反（有利誤認）を認定し、再発防止を求める措置命令を出したと発表した。命令は２５日付。他に命令を受けたのは、「エステティックミス・パリ」を展開する「シェイプアップハウス」と「ミス・パリ・ジェイピーエヌ」（いずれも大阪）の２社。発表によると、３社は２０２４年１２月から昨年５月、予約サイト