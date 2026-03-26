能登半島地震で甚大な被害を受けた石川・輪島市の「朝市」周辺で、26日から本格的な復興工事が始まりました。輪島市河井町の本町地区では、地震直後の火災で住宅など240棟あまりが焼失しました。復興計画に基づき、26日から朝市エリアの北側で始まった工事では、重機を使ったがれきの撤去や建物を再建するための土地の整地が行われます。今後、市は朝市周辺に多目的広場や賃貸型の商業施設のほか、災害公営住宅などを整備する方針