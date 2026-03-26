自民党の派閥のパーティー券をめぐる事件で、元参議院議員の大野泰正被告に対し、検察側は罰金150万円を求刑しました。自民党の旧安倍派に所属していた元参議院議員の大野泰正被告と元秘書の岩田佳子被告は、派閥からキックバックされたパーティー券の収入およそ5100万円を収支報告書に記載しなかった罪に問われ、2人は無罪を主張しています。26日に東京地裁で行われた裁判で、検察側は「長年にわたる虚偽記載は国民の政治不信を招