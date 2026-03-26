世界的女性シンガー・リアーナの自宅に発砲したとして殺人未遂の罪で起訴されたフロリダ州の女性が、無罪を主張した。米誌バラエティが２５日、報じた。オーランド在住のイヴァンナ・リセット・オルティス容疑者（３５）は８日、カリフォルニア州ビバリーヒルズのリアーナの自宅に発砲して殺人未遂、半自動式銃器による暴行１０件、住居への発砲３件の罪で起訴された。オルティス容疑者はその他の重罪容疑については無罪を主張