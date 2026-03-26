水上恒司が主演、東方神起のユンホらが共演する映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』より、新宿歌舞伎町での熾烈なバトルを予感させる新場面写真が一挙解禁された。【写真】熾烈なバトルを予感させる『TOKYO BURST』場面写真本作は、マ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』を、内田英治監督により日本オリジナルストーリーのユニバース作品として制作。新宿・歌舞伎町