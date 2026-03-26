日本相撲協会は２６日、東京・墨田区のホテルで理事会を開き、金沢学院大出身の大森康弘（追手風）の幕下最下位格資格を承認した。大森は１８５センチ、１１８キロの均整の取れた体で昨年１１月の全日本選手権で準優勝に輝いた。大会後は７つの部屋から声がかかったが、同じ石川・穴水町出身の北陣親方（元小結・遠藤）からの熱烈なオファーを受ける形で追手風部屋に入門した。また日体大出身で昨年７月の国体成年男子個人の