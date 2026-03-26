日本ハムの伊藤大海投手が、登板するソフトバンクとの開幕戦を前にＳＮＳとの向き合い方を明かした。伊藤は侍ジャパンの一員としてＷＢＣに参加。準々決勝・ベネズエラ戦で逆転弾を浴びたことで、誹謗（ひぼう）中傷も受けていた。帰国後の短い調整期間に、重点を置いたことを聞かれ「心の疲れを取るってことですかね」と苦笑。「いろいろ言われましたけど、そこに対してひるむことなくというか、あえて真っ向から立ち向かった