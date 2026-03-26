メ～テレ（名古屋テレビ） 魚介類が美味しい三重県で今、困ったことが起きています。三重県では丸干しが人気で冬の味覚として知られるサンマ。しかし、一度も漁に出ることなく春を迎えてしまいました。いったい、何があったのでしょうか。 21日、三重県尾鷲市で開催された「早田ブリまつり」。 熊野灘でとれる天然のブリは、3月から4月に旬を迎えることから「春ブリ」とよばれています。 「脂のりやおいしさは本当