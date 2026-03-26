春のワードローブを新調するなら、清涼感あふれる「淡ブルー」に注目。爽やかで品のある華やぎを添えてくれる淡ブルーは、カラーアイテムでありながら落ち着いた印象を保てそうなのが魅力です。今回は【GU（ジーユー）】からこなれ感の漂うアイテムを厳選。一点投入するだけで着こなしの鮮度が高まりそうな、旬のラインナップを紹介します。 春にマスト◎ シアー羽織りアイテム