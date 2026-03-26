プロ野球パ・リーグの元最多勝投手で野球解説者の武田一浩氏（60）が、2026年3月25日にユーチューブを更新し、制球に苦しむ佐々木朗希投手（ドジャース、24）について、「このままダメダメになってしまう可能性がある」との見解を示した。 「球の回転にこだわり過ぎない方がいい」大リーグ2年目となる佐々木は、オープン戦で結果を残せなかった。 24日に行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に先発し、初回は1死も取れずに途中降板