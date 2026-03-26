楽天・荘司康誠投手（２５）が２６日、４年目で初となる大役に向けての決意を語った。２７日のオリックスとの開幕戦（京セラＤ）に向けて敵地でキャッチボールなどで最終調整を行った右腕は「チームが勝つことを一番に、自分の持てる全てを発揮していきたい」と、チームに白星をもたらす快投を誓った。ＷＢＣ帰りで１歳下の宮城大弥投手が相手となるが「球界を代表する投手。そういう投手と開幕という舞台で投げ合える。お互い