西武・西口文也監督（５３）が２６日、ロッテとの開幕戦を戦うＺＯＺＯでサブロー監督と合同での前日会見に臨んだ。予告先発は、西武・渡辺、ロッテはドラ２左腕・毛利と発表。指揮官は「去年いい経験を積んで、今年なんとか勇太朗にとって飛躍の年にしてもらいたいという思いと、（開幕戦は）独特な雰囲気がありますので、経験のない投手にもそういう雰囲気を経験してもらいたいという思いも込めて渡辺勇太朗にしました」と起