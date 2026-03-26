「成功した」と、政府関係者が胸を張る日米首脳会談。イランへの攻撃が続くなか、ホルムズ海峡へ自衛隊派遣は求められず、確かに大失点は無かった。だが……。【画像】高市氏が信頼を寄せる側近の官邸幹部「成功裏に終了した」ホワイトハウス至近に位置する「ウィラード・インターコンチネンタル・ワシントン」。200年以上の歴史を持ち「大統領のホテル」とも呼ばれるこの場所は、日米首脳会談における“プレスセンター”として