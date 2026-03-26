女優の藤原紀香(54)が26日、自身のインスタグラムを更新。ミニワンピースで自身が出演する映画の舞台あいさつを告知した。 【写真】桜色のミニワンピがよくお似合いです 「リアルな桜は、巷ではチラホラ咲き始めていますが、お空から恵みの雨が 続いているのでまだじっくり見られていないです」と投稿。「私が着ているのは、IZAで選んだ桜色のワンピース」と記し、出演した映画「お終活3幸春！人生メモリー