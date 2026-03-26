毎日放送（MBS）は26日に放送したテレビのニュース番組で、25年7月に大阪市内で行われた参政党イベント会場近くで起きたトラブルで書類送検された男性2人を大阪地検が不起訴としたことを報じた上で「MBSでは先月13日にこのニュースを放送する段階で、今回不起訴となった男性2人から直接話を聞いていませんでした。報道により男性2人が傷害事件の加害者であるかのような印象を与えたことをおわびします」として、2月1